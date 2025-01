Janeiro chega trazendo ao Distrito Federal promoções nas lojas

As primas Minalva e Jéssica procurando as promoções do shopping - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Conhecido por ser período de liquidações nas lojas todos os anos, o mês de janeiro é aguardado por muitas pessoas para adquirir itens por preços melhores. Neste ano, as promoções devem ser ainda maiores, com 90% dos lojistas no Distrito Federal fazendo queima de estoque após as vendas de Natal, como aponta pesquisa do Instituto Fecomércio-DF. De acordo com o levantamento, cerca de 70% das lojas darão início à liquidação já na primeira quinzena de janeiro, e outros 17%, na segunda metade do mês. Apenas 13% dos comerciantes pretendem aguardar até fevereiro para baixar os preços.

Com a loja cheia de descontos, a gerente da loja Uncle no Conjunto Nacional, Ana Paula dos Santos, de 32 anos, conta que são feitas duas promoções durante o ano. "O período de descontos é sempre em janeiro e julho, que são trocas. Agora em março, já começa a chegar a coleção nova", conta Ana Paula, que diz que a porcentagem de diminuição de preços chega a passar de 50% em alguns produtos. Segundo a gerente, a movimentação de clientes é grande. "Quem veio em dezembro comprar presentes e gostou de alguma coisa geralmente vem em janeiro para ver se a peça entrou em promoção".

Aproveitando os preços da loja, a professora de idiomas Natália Guimarães é cliente da Uncle K e sempre espera as liquidações para adquirir itens da marca. "Sempre compro aqui porque tem produtos que não são de couro e como, sou vegana, não uso materiais de origem animal", conta. "Como eu vou viajar e estava precisando de uma bolsa, resolvi vir aqui", conta Natália, que escolhia entre as cores de uma mochila.

Muita gente vem ao shopping após as festividades de fim de ano para dar uma olhada nas lojas e ver o que está em promoção. "A gente vem em janeiro esperando os descontos e também porque foge da muvuca do Natal", conta a advogada Jéssica Naiara, de 27 anos, que veio com sua prima Marinalva Medeiros, 57, também advogada. As duas, que compraram bolsas disseram que a visita não foi como o esperado. "A gente se enganou, tinha muita gente aqui. Pegamos fila", completou. Para ela, os preços não mudaram tanto em relação aos outros meses do ano. "Viemos com uma expectativa, mas no final, achamos tudo a mesma coisa", relatou Jéssica.

De acordo com dados da Fecomércio, os descontos, que visam liquidar estoques acumulados para o Natal e renovar as prateleiras para o início de 2025, podem chegar a 60% dependendo do produto, porém a maioria dos lojistas planeja trabalhar com reduções de 20%. Também são feitas promoções por quantidade de peças, uma vez que alguns estabelecimentos aproveitam o início do ano para compensar as vendas de dezembro quando não são como o esperado.

A gerente Loyane Carvalho, de 30 anos, da Tng, conta que, em sua loja, ao levar quatro produtos, o cliente paga apenas as três de maior valor. Além dessa oferta, comprando duas peças, a de valor menor sai com 50% de desconto. "Mês passado foi um pouco difícil e agora estamos contando com janeiro ser melhor. Pessoal de férias está indo muito ao shopping fazer compras. Estamos com uma expectativa grande", explica.

Trocas de Natal

Após as festas de fim de ano, a Fecomércio estima que cerca de um terço dos presenteados deve retornar às lojas em janeiro para realizar trocas. É o caso do técnico agrícola Danilo Teixeira, de 41 anos, que ganhou uma bermuda da Hering da esposa, a assessora parlamentar Bruna Macedo, 46, e veio de Formosa trocar a peça por uma de outro tamanho. "A gente veio no Conjunto Nacional porque é menor e eu não sou muito fã de shopping", conta. Ele conta que sempre que precisa trocar presente tenta se atentar aos prazos. "Sempre gostei dessa marca e acho o preço bom, não perderia a chance de vir trocar quando vi que não coube".

Mas é importante se atentar aos prazos. Normalmente, adquiridos em lojas físicas podem ser trocados em até 30 dias, enquanto compras realizadas pela internet podem ser retornadas em até uma semana após recebimento do produto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.