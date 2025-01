Em três dias, dois ciclistas são atropelados no DF; um morreu

Mulher foi atropelada perto do metrô do Guará - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Mais uma ciclista foi vítima de atropelamento no Distrito Federal. Dessa vez, uma mulher de 50 anos ficou ferida depois do acidente, na QE 24 do Guará 2, próximo à estação de Metrô do Guará. O motorista do carro, um homem de 35 anos, não sofreu ferimentos. Esse é o segundo caso de atropelamento de ciclista em três dias. Em 1º de janeiro, o farmacêutico Tiago Gonçalves de Oliveira, 38 anos, foi atingido por um carro, na altura de Taguatinga Norte. Ele morreu nessa terça-feira (2/1), após ficar internado.



No Guará 2, os bombeiros foram acionados por volta das 20h40 dessa sexta-feira (3/1) e encontraram a vítima caída ao chão. Segundo a corporação, ela apresentava ferimentos leves, porém queixava-se de dores nas costas e cintura. A mulher foi levada ao Hospital de Base. O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar e a dinâmica do acidente deve ser investigada pela Polícia Civil.

Acidente com óbito

Tiago Gonçalves foi atropelado por um carro de passeio na BR-070 enquanto pedalava. O farmacêutico chegou a ser reanimado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital com vida. No dia seguinte, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Policiais militares da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) 20 e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) encontraram o carro envolvido no atropelamento em uma casa, no Setor 10 de Águas Lindas. O veículo estava coberto por uma lona azul e sujo de sangue.

“No interior do veículo, na porta do motorista, foi encontrado um copo de vidro, bem como parte do para-choque dianteiro no porta-malas. Na residência, encontrava-se um indivíduo que disse ter guardado o carro na residência a pedido de sua vizinha, namorada do autor do crime”, detalhou a PMGO.

Segundo a corporação de Goiás, o indivíduo — onde o carro estava escondido — foi conduzido por favorecimento material, juntamente ao veículo, para a 17ª Delegacia de Polícia do DF. Até a data de publicação desta matéria, o suspeito pelo atropelamento ainda não havia sido localizado.