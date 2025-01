Clima: DF está sob alerta amarelo para chuvas intensas nesta semana

Distrito Federal inicia semana com muitas nuvens e chances de pancadas de chuvas isoladas. Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Brasília está sob o alerta amarelo para o perigo de precipitações na cidade. A condição prevista deve ser mantida nos próximos dias.

Segundo o órgão de pesquisa, a previsão máxima neste domingo (5/1) é de 27°C e a mínima de 19°C. A umidade atingiu 100%, mas no decorrer do dia pode chegar a 50%. Além disso, há 70% de chance de precipitações na capital.

O DF está sob alerta amarelo do Inmet, que sinaliza possibilidades de chuvas intensas, com volumes que podem alcançar 50mm/dia e ventos fortes que podem atingir até 60 km/h. Nesses casos é importante manter cuidado, pois, há risco de quedas de galhos de árvores, interrupções no fornecimento de energia, alagamentos e descargas elétricas.