DF pode receber chuvas intensas e permanece sob alerta amarelo nesta quinta

Nesta quinta-feira (17/12), o Distrito Federal (DF) amanheceu com muitas nuvens e com pancadas de chuva isoladas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), do período da tarde até a noite, a capital federal está propensa ao recebimento de chuvas. Foi emitido alerta amarelo para o DF, ou seja, o Inmet indica que chuvas intensas de perigo potencial, entre 20 e 30 milímetros com ventos intensos de 40 e 60 km/h podem atingir a capital.

Segundo o meteorologista do Inmet Heráclio Alves, a probabilidade de pancadas de chuvas na capital é favorecida devido a combinação do calor e da umidade, que intensificam a nebulosidade. Além disso, o especialista esclareceu que a temperatura mínima do DF amanheceu com 19°C, entretanto, pela tarde, a capital pode chegar a 30°C. A umidade do Plano Piloto, portanto, deve variar entre 95% e 50%.

Ainda segundo Heráclio, a expectativa de chuvas para o mês de dezembro era em torno de 241 mm. Das cinco localidades do DF que fazem medidas milimetricamente das chuvas, apenas a região do Gama superou o que estava previsto, chegando a 248, 8 mm de chuva contabilizados ao todo.





Cuidados

A Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda que, em caso de fortes chuvas, não se utilize equipamentos elétricos, evite tomar banho durante as pancadas de chuva, não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica, evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia, mantenha-se sempre calçado e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.

Heráclio destaca que, entre as precauções, não ficar embaixo da árvore caso ocorra chuvas intensas é a principal entre elas. “Se proteja em áreas mais seguras, evite sempre ficar embaixo da árvore, são lugares em que geralmente ocorrem acidentes”, enfatizou. Interessados em receber alertas das condições meteorológicas, emitidos pela subsecretaria, precisam apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.

Em casos de tempestade, os conselhos para os motoristassão: redobrar a atenção, reduzir a velocidade, aumentar a distância de seguimento e conferir o estado dos pneus. Checar o funcionamento do limpador de para-brisa e as condições da borracha também são medidas essenciais.

Sob chuva forte, é recomendado o uso do farol baixo, pois a luz alta reflete nas gotas de água e prejudica a visibilidade, além de não iluminar o caminho como deveria e ainda atrapalhar a visão de outros usuários da via.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel