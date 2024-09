2024 é um dos piores anos de seca no DF, diz Inmet

A seca neste ano no Distrito Federal já entrou para o ranking de anos com maiores períodos sem chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 2024 já está em quinto lugar, com 140 dias sem chuvas no DF até essa terça-feira (10/9). Veja o ranking:

1963 – 163 dias sem chuva



2004 – 147 dias sem chuva



1995 – 143 dias sem chuva



2024 – 140 dias sem chuva (até 10/9)

Ainda segundo os dados do Inmet, a previsão do tempo para esta quarta-feira (11/9) é de mais um dia de forte calor e seca. A temperatura máxima pode chegar aos 30°C, com a umidade relativa do ar podendo chegar em 15%.

Ainda segundo o instituto, os moradores do DF não poderão contar com o vento para driblar o forte calor. A previsão é que a intensidade do vento seja fraca.

O longo período de seca e as altas temperaturas já refletem no reservatório de Santa Maria, que está com o nível de água em 46,03%.

Há um ano, o volume útil estava em 62,71%. O reservatório abastece cerca de 19% dos moradores do DF. Os dados são da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).