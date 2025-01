Celina Leão anuncia criação de subsecretaria voltada à saúde mental no DF

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou, na manhã desta segunda-feira (6/1), a criação de uma subsecretaria de Saúde Mental vinculada à Secretaria de Saúde do DF. O anúncio foi feito em agenda pública no Recanto das Emas.

“Nós tivemos um índice alarmante de atendimentos relacionados à saúde mental. Há um alerta sobre isso, o GDF tem ampliado o atendimento para a causa e, agora, essa subsecretaria que será criada, dentro da pasta de saúde, terá um olhar atento sobre essa questão, porque nós nunca tivemos tanto entretenimento, mas também nunca tivemos tanta depressão”, declarou a vice-governadora.

Celina também afirmou que há um alerta pós-pandemia sobre saúde mental e que o GDF está atento, para cuidar de perto da população. “A Dra Lucilene Florêncio (secretária de Saúde) nos informou que já estava tudo pronto, o governador Ibaneis já autorizou e, rapidamente, a gente deve entregar isso no Diário Oficial do DF (DODF)”, informou. A data de implementação da subsecretaria não foi divulgada pela vice-governadora.