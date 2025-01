Agências do trabalhador têm 207 vagas de emprego nesta segunda (6/1)

Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram - (crédito: Divulgação/SEI BA)

Quer começar o ano em um novo emprego? Nesta segunda-feira (6/1), 207 vagas estão disponíveis nas agências do trabalhador para quem deseja atuar na capital federal. Os salários variam entre R$ 1.412 e R$ 4 mil. Algumas oportunidades exigem experiência comprovada, outras não.

Em Ceilândia, há vagas para o cargo de açougueiro, são 20 oportunidades (R$ 2.019). A mesma região concentra 10 vagas como fiel de depósito (R$ 1.986,80), além de uma vaga para vidraceiro (R$ 1.800).

Para quem busca salários acima dos R$ 2 mil, a Zona Industrial oferta três vagas para mecânico de automóvel (R$ 2.686), além de uma para técnico mecânico com pagamento de R$ 4.135. Já na área alimentícia, há quatro oportunidades como técnico de produção de alimentos (R$ 3.068).

O cadastro para as oportunidades em diversas regiões de Brasília pode ser feito por aplicativo ou pessoalmente em uma das 14 unidades das agências do trabalhador.

Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).