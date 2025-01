Detran-DF flagrou 511 motoristas alcoolizados no último mês

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) flagrou, entre 28 de novembro e 5 de janeiro, um total de 511 motoristas dirigindo alcoolizados. Além disso, 292 motoristas foram flagrados dirigindo sem habilitação, 271 com a CNH vencida, 293 veículos apresentaram escapamentos adulterados e 1.030 infrações diversas foram registradas. Ao todo, 428 veículos foram levados ao depósito. As autuações fizeram parte da operação Boas Festas 2024, promovida anualmente com o objetivo de intensificar a fiscalização para prevenir acidentes e coibir infrações no período das festas de fim de ano.

Durante os 40 dias de operação, foram realizadas 4.565 abordagens e 3.830 testes de etilômetro, popularmente conhecido como “teste do bafômetro”, que resultaram nas 511 autuações por alcoolemia.



As equipes também conduziram 15 motoristas à delegacia, sendo 12 por teor alcoólico considerado crime, um por adulteração de sinais identificadores do veículo e dois por condução de veículos com restrição de roubo ou furto. Dois carros roubados ou furtados foram recuperados durante o processo.



A iniciativa contou com 1,3 mil ações de fiscalização, incluindo 80 blitzes diurnas e noturnas, 370 patrulhamentos ostensivos com abordagens e 850 pontos de demonstração em todas as regiões administrativas do DF. A operação teve o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).



*Com informações do Detran-DF

