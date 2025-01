Homem teria assassinado a companheira na frente dos dois filhos na Estrutural

Jadyson Soares da Silva, 41 anos, preso nesta segunda-feira (06/01), na Rodoviária de Formosa (GO), teria assassinado a companheira, Ana Moura Virtuoso, 27, a facadas, no último domingo (5/1), na Estrutural, na frente dos dois filhos do casal. A vítima foi esfaqueada após uma discussão supostamente motivada por ciúmes da parte de Jadyson.

Segundo o delegado da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), Horácio Neto, Ana Moura registrou quatro ocorrências por agressões físicas e ameaças contra o suspeito. Já a ex-companheira de Jadyson, que não teve o nome divulgado pela polícia, registrou três boletins de ocorrências contra ele na época do relacionamento.

O delegado disse que em 2023 o suspeito esteve preso em flagrante por crime previsto na Lei Maria da Penha, envolvendo lesão corporal, e receptação, mas foi absolvido.

Vítimas

O casal morava com os filhos na Estrutural, na Chácara de Santa Luzia. A mãe e a irmã de Ana moravam perto. O delegado afirmou que o casal discutia com frequência, e que a vizinhança, os filhos e os familiares já teriam se acostumado com as brigas.

Ao ver a mãe assassinada, um dos filhos correu para avisar à avó. A PMDF acionou o Conselho Tutelar para obter informações sobre a guarda das crianças e em seguida o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que está fornecendo apoio psicológico às crianças por meio do Centro Especializado de Atendimento à Vítima.

O programa do TJDFT também fornece apoio jurídico e acolhimento para toda a família envolvida. "Além disso, o GDF possui alguns benefícios para vítimas desse tipo de ocorrência, como alguel e salário", explicou o delegado.

