Vice-presidente do TJDFT prevê concurso para juiz em 2025

O desembargador Roberval Belinati, vice-presidente do Tribunal de Justiça do DF e Territórios (TJDFT), afirmou, durante participação no programa CB.Poder — uma parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta segunda-feira (6/1), que uma nova prova de concurso para vagas de juiz deve ser realizada em 2025. Às jornalistas Ana Maria Campos e Denise Rothenburg, ele comentou sobre o que deve ser prioridade para o TJDFT no ano que se inicia.

"Estamos com o concurso praticamente pronto. Não lançamos no ano passado em razão de equilíbrio orçamentário, mas para este ano há uma promessa de que vão sair pelo menos 20 vagas. Então, os candidatos já começam a se preparar. Muitos estão se preparando há muito tempo. Na minha opinião, deve sair o concurso neste ano", prevê Belinati.

Ele informa que, em 2025, o orçamento do TJDFT deve aumentar para R$ 3,7 bilhões. Apesar de considerar um concurso caro de se fazer, o desembargador acredita que cerca de R$ 1 milhão serão destinados à preparação da prova. Ele relata que o órgão espera cerca de 6 mil participantes, vindos de diversas partes do país, que concorrerão a vagas com salários iniciais de pelo menos R$ 30 mil.

Prioridades

Para o ano de 2025, o desembargador disse que a maior preocupação é com a acessibilidade, buscando proporcionar a todos o acesso ao Poder Judiciário e levar o seu litígio para a solução. Ele acredita que é preciso investimento para melhorar a qualidade do trabalho do Judiciário. Belinati garante que o tribunal tem muitas metas a serem cumpridas no ano, mas destaca o reconhecimento ao trabalho feito nos últimos anos.

"Nosso tribunal tem sido premiado pelo Conselho Nacional de Justiça. Pela sexta vez, o TJDFT recebeu o Selo Diamante. Isso significa que ele é considerado um dos melhores do Brasil, porque tem uma acessibilidade maravilhosa, uma qualidade excelente e cumpre as suas metas no atendimento à sociedade. O nosso compromisso agora é manter o cumprimento dessas metas e melhorar cada vez mais a qualidade da Justiça do Distrito Federal", afirmou o vice-presidente do tribunal.

