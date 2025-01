Restaurante Comunitário do Gama reabre oferecendo três refeições por dia

governadora em exercício Celina Leão celebrou a reabertura do Restaurante Comunitário do Gama: "A segurança alimentar é essencial para a dignidade humana" - (crédito: George Gianni/VGDF)

A governadora em exercício, Celina Leão, participou da reabertura do Restaurante Comunitário do Gama nesta terça-feira (7/1), a unidade passou a oferecer café da manhã, almoço e jantar diariamente, incluindo domingos e feriados. O restaurante passou por reformas na infraestrutura. A expectativa é oferecer 1.456.920 refeições por ano, o triplo do volume registrado ano passado.

“Nós não admitimos ninguém na nossa cidade passar fome e os restaurantes comunitários são realmente uma solução para esse tipo de situação. Sabemos o quanto é difícil hoje um trabalhador ou uma trabalhadora colocar dentro de casa as três refeições, então, conseguimos com os restaurantes dar um reforço alimentar para aquelas pessoas que não têm condição e até para aquelas que teriam condição de fazer suas compras, de conseguir economizar e ampliar o orçamento. Então, é um projeto de que temos muito orgulho”, destacou.

Celina também reforçou a importância de o governo em garantir alimentação para a população do DF. “A segurança alimentar é essencial para a dignidade humana. Uma pessoa com fome não consegue estudar, trabalhar ou sequer se levantar. A fome dói, e é devastadora para famílias que não têm condições de colocar comida na mesa”, enfatizou .

Modernização

O restaurante foi modernizado e agora aceita diversas formas de pagamento, como cartão de crédito, débito, Cartão Prato Cheio, Cartão DF Social, dinheiro e Pix. Além disso, o contrato de prestação de serviços foi renovado, garantindo a oferta contínua de refeições balanceadas.

Inaugurado em 23 de abril de 2010, o Restaurante Comunitário do Gama é o 12º equipamento a oferecer café da manhã, almoço e jantar, com valores acessíveis: R$ 0,50 para café da manhã, R$ 1 para almoço e R$ 0,50 para jantar. Na reabertura, o cardápio trouxe coxa e sobrecoxa de frango assado, creme de milho, alface, tomate, arroz, feijão e fruta como sobremesa, reforçando o compromisso com qualidade e diversidade nutricional.

* Com informações Agencia Brasília