Agências do Trabalhador oferecem 275 vagas de emprego no DF nesta terça (7/1)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta terça-feira (7/1), 275 oportunidades de emprego, incluindo quatro vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs) em Taguatinga. Entre elas, estão duas para vendedor interno, com remuneração de R$ 1.981,87, e duas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, com salário de R$ 1.585,50. Não é exigida experiência, mas é necessário comprovar escolaridade.

Para o público em geral, o cargo com maior salário é o de técnico mecânico, com oferta de R$ 4.135,76 e exigência de ensino médio completo, na Zona Industrial. Outras oportunidades em destaque incluem quatro vagas para técnico de produção de alimentos sem local de trabalho fixo (R$ 3.068), três para mecânico de automóveis na Zona Industrial (R$ 2.686,04), uma para marceneiro no Gama (R$ 2.500), e quatro para armador de estrutura de concreto em Sobradinho (R$ 2.373,93). Todas as vagas incluem benefícios além do salário.



Os interessados devem se cadastrar pelo aplicativo Sine Fácil ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O cadastro também permite que o sistema cruze informações com futuras oportunidades, caso nenhuma das disponíveis seja atraente.



Empregadores que desejam divulgar vagas ou realizar entrevistas nas agências podem fazer o cadastro presencialmente, pelo aplicativo Sine Fácil, pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br ou por meio do Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).