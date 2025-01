Agências do trabalhador oferecem quase 360 vagas de emprego no DF

As agências do trabalhador no Distrito Federal informaram, nesta terça-feira (7/1), que têm 359 vagas de emprego à disposição de interessados. Os postos oferecidos são para variados níveis de escolaridade e em diferentes regiões administrativas. As oportunidades — que variam de R$ 1.518 a R$ 2.500 — podem ser conhecidas em qualquer uma das unidades do serviço de recolocação profissional ou pelo aplicativo Sine Fácil.

Em Taguatinga, há 25 vagas para operador de caixa, com salários de R$ 1.518. Na mesma região, há 20 cargos de repositor de mercadorias, com remuneração de R$ 1.518, além de outras duas posições para serralheiro (R$ 2.200). Em Ceilândia, há ofertas para açougueiro (R$ 2.019) e também uma oportunidade para motorista entregador (R$ 2.500).

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, entre segunda e sexta-feira.

Empregadores que oferecer vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar nas unidades ou pelo aplicativo. É possível solicitar esse atendimento por e-mail (gcv@setrab.df.gov.br). Pode ser utilizado, também, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).