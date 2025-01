Chuva e ventos fortes: DF em alerta amarelo nesta terça-feira (7/1)

Para esta terça-feira (7/1), os moradores do Distrito Federal devem esperar variações climáticas ao longo do dia. No entanto, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de alerta amarelo para chuvas intensas. Pela manhã, pode-se esperar sol entre nuvens com temperaturas variando entre 18°C e 27°C.

São esperados volumes de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm ao longo do dia, acompanhados de ventos fortes, que podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h. A umidade relativa do ar ficará entre 95% e 55%. No período da tarde e noite, o cenário se mantém com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas, podendo ocorrer momentos de precipitação intensa.



Além da chuva, há estimativa de rajadas de vento fortes, que requerem cuidados especiais. O Inmet orienta que a população evite se abrigar debaixo de árvores, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, e reduza o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Apesar disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos.



O sistema meteorológico que favorece as chuvas fortes no DF é impulsionado pela alta umidade e a tendência é que as condições permaneçam semelhantes durante o restante da semana. A orientação é que a população se mantenha atenta aos alertas e redobre os cuidados em áreas suscetíveis a alagamentos e descargas elétricas.