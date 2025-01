Esplanada será fechada para ato de dois anos do 8 de janeiro

Alguns pontos da Esplanada dos Ministérios serão fechados nesta quarta-feira (8/01), a partir das 9h, por causa dos atos previstos para lembrar os dois anos dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro e celebrar a democracia. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, haverá interdição da via N1, na altura do Ministério da Justiça e Segurança Pública até a via L4, nas proximidades do 1º Grupamento de Bombeiro Militar. A via S1, na altura da Avenida José Sarney, próximo do Ministério das Relações Exteriores até a Praça dos Três Poderes também será fechada.

Além disso, grades serão instaladas por órgãos locais e federais na Avenida José Sarney e ao longo das vias N1 e S1, entre o Congresso Nacional e a Praça dos Três Poderes. Haverá um reforço no policiamento na área central de Brasília. Serão empregadas tanto as tropas de área quanto as unidades especializadas para garantir a segurança e a ordem pública.

Durante a realização do ato, haverá triagem de segurança para o acesso à Praça dos Três Poderes. Não serão permitidos objetos cortantes ou perfurantes, como garrafas de vidro, armas de qualquer tipo e hastes de bandeiras. A entrada do público externo será feita a partir da Avenida José Sarney, em frente ao Congresso Nacional.

Programação do evento do 8 de janeiro

A partir das 9h30, no Palácio do Planalto, será feita a devolução de obras de arte restauradas. Um desses itens é o relógio do século XVII, que foi consertado na Suíça sem custo para o governo brasileiro. Além disso, haverá a entrega de 21 obras restauradas no Palácio da Alvorada.

Depois, no terceiro andar do Palácio do Planalto, às 10h30, será entregue a obra As Mulatas, de Di Cavalcanti. Cinco alunos do Projeto de Educação Patrimonial também entregarão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva réplicas que produziram da ânfora (vaso antigo) e de As Mulatas.

Às 11h está prevista uma cerimônia com a presença de autoridades, no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Na sequência, ocorrerá o "abraço da democracia", na Praça dos Três Poderes. O presidente Lula descerá a rampa do Palácio do Planalto com as principais autoridades e encontrará o público para esse ato simbólico.

Com informações da Agência Brasília*