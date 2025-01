PM encerra buscas por foragido em região de mata do Zoológico de Brasília

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) encerrou, na noite desta terça-feira (7/1), as buscas pelo homem que havia fugido para uma área de mata próxima ao Zoológico de Brasília. Após horas de varredura na região, as equipes não localizaram o suspeito.

O episódio mobilizou policiais militares, que realizaram o cerco na região após o homem ser avistado no Park Way e fugir em direção à mata nas proximidades do zoológico. Como medida, a administração do Zoo evacuou o local às pressas durante a tarde para garantir a segurança dos visitantes.

Em nota, o zoológico informou que a evacuação ocorreu de forma tranquila e organizada, preservando o bem-estar dos visitantes. “O Zoológico de Brasília retomará suas atividades normalmente nesta quarta-feira, 8 de janeiro, funcionando em seu horário habitual. Agradecemos a compreensão e reafirmamos nosso compromisso com a segurança e o conforto de nossos visitantes”, destacou a instituição.

Segundo a PMDF, não há previsão para retomada das buscas nesta quarta-feira (8/1).

Foragido

O caso ocorreu simultaneamente as buscas das forças de segurança por Argemiro Antônio da Silva, 62 anos, foragido do Complexo da Papuda desde sexta-feira (3/1). O homem é um dos criminosos mais procurados do Distrito Federal e de Goiás após serrar as grades de uma cela do Bloco 5 do Centro de Internamento e Reeducação (CIR) e escapar do complexo.

O idoso ostenta uma vasta ficha criminal, com mais de 120 processos no DF e em GO por crimes de roubos a bancos e latrocínio (roubo com morte). Considerado um preso de alta periculosidade na Papuda, com classificação 4, Argemiro tinha a especialidade em assaltos a instituições financeiras. Entretanto, segundo fontes da polícia, o homem que fugiu da PMDF nesta segunda-feira não é Argemiro, que permanece foragido.