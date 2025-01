Membro do Comboio do Cão que torturou e raspou a cabeça da ex é preso. Veja vídeo

Policiais militares da Companhia de Policiamento Especializado do Entorno Oeste (CPE/PMGO) prenderam, na tarde desta quarta-feira (8/1), Gleiber Stanley Ferreira da Mota, 31 anos, suspeito de torturar e raspar a cabeça da ex-namorada, de 26 anos, em Ceilândia. O homem, que seria membro do Comboio do Cão, facção do DF, tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça (veja o vídeo abaixo).

Os crimes contra a ex ocorreram ao longo do relacionamento, que durou nove meses. O fato mais grave ocorreu em 2 de setembro do ano passado, quando a jovem adormeceu por cima do rapaz, sob efeito de drogas. Um vídeo gravado pela vítima chegou a repercutir nas redes sociais.

A jovem foi mantida em cárcere privado no quarto com os filhos, fruto do relacionamento com o agressor. No cômodo, foi torturada e teve a cabeça raspada. Segundo a polícia, Stanley desferiu socos, chutes e puxões de cabelo. A jovem foi salva pelo padrasto, que conseguiu arrombar a porta do quarto.

Prisão

Um boletim de ocorrência foi registrado e a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) passou a investigar o caso. Após troca de informações, os policiais da CPE encontraram o criminoso em uma casa, na divisa entre Santo Antônio do Descoberto e Distrito Federal. Ele tentou fugir, mas foi alcançado e preso.