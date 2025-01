Morador de rua foi morto pelo próprio irmão, diz polícia

O homem em situação de rua encontrado morto com golpes de faca próximo ao posto de saúde da QNN 16, em Ceilândia, em 29 de agosto do ano passado, foi assassinado pelo próprio irmão, segundo revelaram as investigações da 23ª Delegacia de Polícia (P Sul).

O corpo de Sivaldo Vitório da Cruz, 44 anos, foi encontrado na quadra por populares. Familiares da vítima, que diziam não saber a motivação do crime, foram surpreendidos com a notícia de que o autor do homicídio seria o próprio irmão de Sivaldo. De acordo com o delegado-adjunto da 23ª DP, Petter Fischer Ranquetat, a causa do assassinato estaria ligada ao fato de a vítima ter chamado a mulher do suspeito de “pururuca”

O crime ocorreu em plena luz do dia, por volta das 10h. Após as investigações, os policiais identificaram o autor e o prenderam nessa segunda-feira (6/1). O autor ostenta uma vasta ficha criminal, com antecedentes por porte de arma de fogo, violência doméstica e roubo.