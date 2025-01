Assaltantes que renderam motorista com arma e roubaram carro são presos

Dois homens, de 29 e 35 anos, foram presos preventivamente pela Polícia Civil (PCDF) por assaltar um motorista de carro na QNM 1 de Ceilândia. Armados, os criminosos renderam a vítima, subtraíram o veículo e efetuaram diversas compras com os cartões bancários do dono do carro.

O crime ocorreu em 17 de setembro do ano passado e a prisão dos dois ocorreu na manhã desta terça-feira (7/1). Segundo as investigações da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), a dupla surpreendeu o motorista, anunciou o assalto e levou o veículo. Os autores estavam acompanhados das namoradas e, juntos, usaram os cartões bancários da vítima para efetuar diversas compras

“A 15ª DP representou pela prisão preventiva dos dois autores do roubo, destacando que um deles utilizava tornozeleira eletrônica à época do crime em razão da prática de outros roubos, fato que não impediu a reincidência”, destacou o delegado-adjunto da 15ª DP, Walber Lima.

Um dos autores foi preso em uma locadora de carros onde trabalhava, na região Central de Brasília, enquanto o outro foi detido em Luziânia (GO). Os dois foram indiciados por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, além do crime de furto qualificado pela fraude. As mulheres que os acompanharam vão responder por furto qualificado.