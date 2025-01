Alerta de chuva intensa no DF nesta quinta-feira (9/1)

A temperatura mínima no DF ficou na casa dos 18ºC e máxima deve chegar aos 24ºC. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A quinta-feira (9/1) no Distrito Federal promete ser de tempo fechado durante boa parte do dia. Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta laranja para chuvas intensas emitido para a capital.

A temperatura mínima no DF ficou na casa dos 18ºC e máxima deve chegar aos 24ºC, durante os períodos mais quentes do dia. A umidade relativa do ar deve variar entre 95% e 70%.

Segundo o Inmet, a tarde e a noite da capital federal devem ser bastante nubladas, com pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas.

Riscos

De acordo com o alerta emitido pelo instituto, as precipitações podem variar entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm por dia. Além disso, a velocidade do vento pode chegar a 100 km/h.

Por isso, segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Nesses casos, as orientações são para não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.