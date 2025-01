Antes de ser encontrado degolado, adolescente de 14 anos entrou em carro preto

Samuel Soares, 14 anos, foi encontrado degolado e com a mão decepada no meio da mata em Samambaia Norte - (crédito: Arquivo Pessoal)

Horas antes de ser encontrado morto em um matagal, Samuel Soares Marques, 14 anos, saiu de casa, no Recanto das Emas, em um carro preto. Pessoas próximas à família do adolescente contaram ao Correio que o estudante entrou no veículo por livre espontânea vontade. Dentro do carro estavam outros homens ainda não identificados.

Samuel teve o corpo localizado por uma pessoa por volta das 14h55 de terça-feira (8/1), em uma área de mata, na Quadra 623 de Samambaia Norte. O jovem estava degolado e com uma das mãos decepadas. Sob condição de anonimato, parentes de Samuel dizem estar com medo da situação e que não conseguem encontrar motivação para tamanha brutalidade, mas acreditam que o garoto tenha sido atraído para uma "casinha". “Ele era um menino muito divertido e do bem. Não fazemos ideia do que possa ter acontecido”, declarou uma pessoa.

A 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) trabalha com prioridade no caso e não descarta nenhuma linha de investigação. Para não atrapalhar as investigações, a polícia não irá divulgar mais informações.

Família e amigos lamenta a tragédia

Conhecido como “neguinho”, o garoto estudava em uma escola do Recanto das Emas. A perda de um dos alunos comoveu os estudantes, colegas e familiares. Nas redes sociais, amigos e pessoas próximas do adolescente compartilharam mensagens de carinho e tristeza, destacando a alegria e o impacto de Samuel na vida de amigos e familiares. Em publicações do Instagram, as pessoas postaram diversas homenagens, relatos e expressões de condolências pela morte do garoto.

“Assim que você tem que ser lembrado. Como um moleque sorridente que trazia alegria por onde passava. Vai fazer muita falta. Nunca será esquecido”, escreveu uma amiga. Outro desabafou: “sempre no nosso coração irmão”. “A ficha ainda não caiu. Vai deixar saudade eterna neguinho”, lamentou outra colega.