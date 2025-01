Amigos lamentam a morte do jovem encontrado degolado e com mão decepada

Amigos e familiares de Samuel Soares Marques, 14 anos, lamentaram a morte do estudante nas redes sociais. O jovem foi encontrado degolado e com uma das mãos decepadas em uma área de mata, na Quadra 623 de Samambaia Norte. O corpo da vítima foi localizado na tarde desta terça-feira (8/1). Conhecido como “neguinho”, o garoto estudava em uma escola do Recanto das Emas.

A perda de um dos alunos comoveu com os estudantes, colegas e familiares. Nas redes sociais, amigos e pessoas próximas do adolescente compartilharam mensagens de carinho e tristeza, destacando a alegria e o impacto de Samuel na vida de amigos e familiares. Em publicações do Instagram, as pessoas postaram diversas homenagens, relatos e expressões condolências pela morte do garoto.

“Assim que você tem que ser lembrado. Como um moleque sorridente que trazia alegria por onde passava. Vai fazer muita falta. Nunca será esquecido”, escreveu uma amiga. Outro desabafou: “sempre no nosso coração irmão”. “A ficha ainda não caiu. Vai deixar saudade eterna neguinho”, lamentou outra colega.

O corpo do jovem foi achado por meio de uma denúncia que acionou a Polícia Militar pelo 190. As circunstâncias e o motivo do crime ainda são apurados pela Polícia Civil e pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).