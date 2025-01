Prazo para matrículas nas escolas públicas do DF termina nesta sexta-feira

Encerra-se nesta sexta-feira (10/1) o prazo para os novos estudantes contemplados com uma vaga na rede pública de ensino do Distrito Federal efetivarem suas matrículas. Dessa forma, pais ou responsáveis devem comparecer à escola designada com cópias e documentos originais como RG, CPF, comprovante de residência e histórico escolar.

Também devem se matricular, na unidade escolar em que foram contemplados com uma vaga, os estudantes que fizeram pedidos para o remanejamento escolar. Os resultados das inscrições de novos alunos e dos pedidos pela troca de escola estão disponíveis no site da Secretaria de Educação (SEEDF)

Aos alunos que não foram contemplados no remanejamento escolar, recomenda-se procurar a unidade mais próxima da Coordenação Regional de Ensino (CRE) para informar a instituição educacional pretendida e verificar a possibilidade de transferência.

Após o encerramento do período regular de matrículas nesta sexta, os interessados em estudar na rede pública ainda podem ter acesso às vagas remanescentes, entre os dias 16 e 20 deste mês. Já entre os dias 15 e 17 próximos, estudantes contemplados com uma vaga na Educação Profissional e Técnica (EPT) devem efetivar as matrículas da primeira chamada.

O ano letivo da rede pública inicia no dia 10 de fevereiro e encerra em 18 de dezembro. Os estudantes voltam para as escolas no dia 10 de fevereiro, e o primeiro semestre vai até 8 de julho.

Confira abaixo os documentos necessários para efetivação da matrícula:

RG, Certidão de Nascimento ou outro documento oficial com foto;

CPF do estudante;

RG ou CNH do responsável legal pela matrícula do estudante;

CPF do responsável legal pela matrícula do estudante;

Declaração Provisória de Matrícula (Deprov) ou histórico escolar;



Comprovante de residência e/ou do local de trabalho, conforme o local indicado no ato da inscrição;

2 fotografias 3 x 4;



Comprovante de tipagem sanguínea e fator RH (lei distrital nº 4.379/2009);



Carteira de Vacinação, conforme lei nº 6.345/2019;



Número de Inscrição Social (NIS) do estudante.

Vale lembrar que é necessário ter a cópia de todos os documentos listados acima.

*Com informações da Secretaria de Educação