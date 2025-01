Volta às aulas: dicas de segurança para a compra de material escolar

De acordo com o Inmetro, todos os produtos certificados devem apresentar selo de certificação, seja diretamente no produto ou na embalagem dele - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Em notícia publicada no site do Inmetro, o presidente do instituto, Márcio André Brito, diz que é importante observar alguns padrões, como a presença de selo de certificação e o fornecimento de informações nas embalagens. De acordo com o Inmetro, todos os produtos certificados devem apresentar o selo, seja diretamente no produto ou na embalagem dele.

Em algumas ocasiões, como em casos de lápis, canetas, borrachas e outros produtos vendidos a granel, o selo deve estar em embalagem expositora próxima aos itens.