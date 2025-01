Corrida de Reis 2025: inscrições abrem dia 15 de janeiro 

A 52º Edição da Corrida de Reis, tradicional prova de atletismo do Distrito Federal, será realizada em duas etapas: a Corrida Adulta, no dia 25 de janeiro, e a Corrida Mirim, no dia 1° de fevereiro. O evento, que abre o calendário esportivo do DF, espera reunir 15 mil corredores, sendo 12 mil adultos e 3 mil crianças, um aumento significativo em relação à edição anterior.



As inscrições para a Corrida Adulta abrem no dia 15 de janeiro, às 19h, com um primeiro lote de 6 mil vagas. Um segundo lote, com a mesma quantidade, será liberado no dia 16. Já as inscrições para a Corrida Mirim estarão disponíveis no dia 20 de janeiro, com um lote único para 3 mil participantes.



Com percursos de 6 km e 10 km, a Corrida Adulta terá largada no Palácio do Buriti e chegada na Arena BRB Nilson e Nelson, passando por monumentos icônicos de Brasília. A Corrida Mirim, voltada para crianças de 5 a 13 anos, será realizada no Parque Ana Lídia, localizado no Parque da Cidade, com trajetos de 300 a 800 metros.



Além de medalhas para todos os participantes, a Corrida Adulta oferecerá premiações em dinheiro para os dez primeiros colocados gerais e troféus para os três melhores em diversas categorias, incluindo pessoas com deficiência (PcDs). Na modalidade Mirim, os vencedores de cada bateria receberão vouchers para a compra de bicicletas.



As inscrições devem ser feitas no site oficial da plataforma Brasil Corrida. A entrega dos kits acontecerá no Pavilhão do Parque da Cidade, de 22 a 24 de janeiro para a Corrida Adulta e nos dias 28 e 29 de janeira para a Corrida Mirim.



Organizada pela Secretaria de Esporte e Lazer do DF, o evento reforça a inclusão e reforça os valores esportivos e sociais da região. “A Corrida de Reis é um evento que simboliza não apenas a tradição esportiva do DF, mas também nosso compromisso com a promoção de um estilo de vida ativo e saudável para todas as idades. Além disso, reforça a imagem de Brasília como palco de grandes eventos esportivos”, destacou o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.

Premiação

-1º lugar: R$ 10 mil

-2º lugar: R$ 8 mil

-3º lugar: R$ 5 mil

-4º lugar: R$ 3 mil

-5º lugar: R$ 2 mil

-6º ao 10º lugares: valores decrescentes até R$400.





Pessoas com deficiência (PcDs): premiações de R$2 mil, R$1,5 mil e R$1 mil para os três primeiros colocados.





*Com Informações da SEL-DF