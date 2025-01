O que se sabe sobre a morte do adolescente encontrado degolado em mata

Samuel Soares, 14 anos, foi visto pela última vez em um carro preto com quatro homens - (crédito: Arquivo Pessoal )

De longe, era possível ouvir os gritos de desespero de uma mãe que acabara de sepultar um filho. O assassinato brutal de Samuel Soares Marques, de 14 anos, deixou não só familiares e amigos em choque, mas também aterrorizou a população de Samambaia e do Recanto das Emas.

O corpo de Samuel foi encontrado em uma área de mata na Quadra 623 de Samambaia Norte, degolado e sem uma das mãos. A Polícia Civil (PCDF) trata o caso com prioridade, e a investigação corre em sigilo. Ontem, cerca de 20 familiares da vítima se reuniram em uma cerimônia restrita para o sepultamento.

Samuel morava no Recanto das Emas com a família, mas costumava ir a algumas festas em Samambaia, segundo informaram amigos. Neste período de férias, era comum o garoto e os colegas passearem na rua durante a tarde. Na terça-feira, no período vespertino, o garoto saiu de casa sem dizer para onde ia.

Ao Correio, um familiar do menino, que preferiu não se identificar, contou que ele foi buscado por quatro homens em um carro preto. Samuel entrou no veículo por "livre e espontânea vontade" e não deu mais notícias, disse o parente.

O corpo

Às 14h55 do mesmo dia, a Polícia Militar recebeu uma denúncia pelo número 190. O informante indicou a localização de um corpo masculino, aparentemente de um adolescente. Os PMs estavam em patrulhamento na região e se dirigiram ao local, onde encontraram Samuel com um corte profundo no pescoço e com uma das mãos decepada. Até o fechamento desta edição, a mão não havia sido encontrada.

A perícia da Polícia Civil foi acionada, e o laudo vai indicar a causa da morte do adolescente. A 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) não descarta nenhuma hipótese para o crime, mas, para não atrapalhar as investigações, não irá divulgar mais informações.

Adeus

Samuel foi sepultado ontem, no Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul, às 17h30. A cerimônia foi restrita aos familiares do garoto e durou pouco menos de 30 minutos. Aos prantos, a mãe precisou ser carregada pelos parentes e pediu para que o caixão fosse aberto. A reportagem tentou falar com os familiares, mas eles preferiram não conceder entrevistas.

Vítima foi sepultada em cerimônia restrita. A Polícia Civil trata o caso com prioridade (foto: Darcianne Diogo/CB/D.A Press)

Amigos e parentes de Samuel lamentaram a morte do estudante nas redes sociais. Conhecido como "Neguinho", o garoto estudava em uma escola do Recanto das Emas. A perda de um dos alunos comoveu estudantes, colegas e familiares.

Nas redes sociais, eles compartilharam mensagens de carinho e tristeza, destacando a alegria e o impacto que Samuel trouxe às pessoas que conviveram com ele. Em publicações do Instagram, diversas homenagens e relatos expressaram condolências pela morte do garoto.

"Assim que você tem que ser lembrado. Como um moleque sorridente, que trazia alegria por onde passava. Vai fazer muita falta. Nunca será esquecido", escreveu uma amiga. Outro desabafou: "Sempre no nosso coração, irmão". "A ficha ainda não caiu. Vai deixar saudade eterna, Neguinho", lamentou outra colega.

Samuel era muito querido entre os mais próximos. A cada homenagem, um vídeo do jovem transmitindo sua alegria era divulgado. O menino dançava, fazia gracinhas com os colegas e em um vídeo até balançou o guarda-chuva dentro da sala divertindo os outros alunos.

Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho*