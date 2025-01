Morre Amilcar Coelho Chaves, ex-presidente do IAB-DF

Faleceu, na noite de quinta-feira (9/1), o ex-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-DF) e membro do Conselho Superior da entidade, Amilcar Coelho Chaves. A causa da morte ainda não foi divulgada. Arquiteto e ativista, Amilcar tinha 88 anos de idade e foi pioneiro de Brasília.

Para o atual presidente do IAB-DF, arquiteto Luiz Eduardo Sarmento, “a perda de Amílcar representa um enorme vazio, não apenas por ser um dedicado colega às causas da profissão, mas por ser um pioneiro de Brasília que lutou incansavelmente contra as iniciativas governamentais, principalmente no período da ditadura militar, quando a UnB e o projeto de Lucio Costa para o Plano Piloto de Brasília estavam sendo ameaçados de serem completamente descaracterizados", declarou ao Correio.

Sarmento ainda acrescentou que Amilcar estava empenhado em novos projetos nos últimos meses. "Ele queria ajudar o IAB-DF no registro da história da arquitetura e urbanismo em Brasília, com destaque para os momentos mais duros da ditadura militar mas também resgatando as propostas formuladas pelo instituto para a melhoria dos espaços urbanos de Brasília e pela qualidade de vida da população do DF", explicou.

Em nota, a IAB-DF e a direção nacional do instituto se despediram de Amilcar. "O arquiteto foi um incansável lutador pela volta da democracia no Brasil. Deixa um legado de relevantes e inestimáveis serviços prestados para as organizações de arquitetos e urbanistas do país e importantes contribuições para a compreensão e debates dos problemas urbanos e ambientais desta cidade que adotou e ajudou a construir. Sentiremos sempre sua falta. Resquiecat In Pace, valoroso companheiro", afirmou o órgão.

Trajetória

Amilcar Coelho Chaves chegou a Brasília ainda adolescente com a família, antes mesmo da inauguração da cidade. Ingressou na UnB em 1963, nas primeiras turmas, e se graduou em arquitetura e urbanismo em 1967. Foi presidente do IAB-DF no início da década de 70 e logo em seguida secretário-geral da direção nacional do IAB. Por diversas gestões, foi conselheiro nacional da entidade, integrando o Conselho Superior (COSU- IAB).

Na década de 70, Amílcar desempenhou um papel significativo no debate público em defesa do projeto urbanístico original para Brasília e de um desenvolvimento urbano com qualidade para o DF. Foi um dos organizadores do I Seminário de Estudos dos Problemas Urbanos de Brasília, realizado no Senado Nacional em 1974, evento que contou com a presença de Lucio Costa e outros arquitetos e urbanistas. Em seu discurso no evento, Amílcar destacou a urgência de um “planejamento urbano unificado e abrangente de Brasília e sua região”.