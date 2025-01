Vídeo: Amigos de adolescente encontrado degolado prestam homenagem

Para eternizar a memória de Samuel Soares Marques, 14 anos, amigos do adolescente penduraram fotos e mensagens nas paredes e grades de uma quadra de esportes da quadra 801 do Recanto das Emas, região onde ele morava. O corpo do estudante foi encontrado degolado e sem uma das mãos em uma área de mata na Quadra 623 de Samambaia.

Na tarde desta sexta-feira (10/1), dezenas de vizinhos e amigos da escola onde Samuel estudava, na quadra 801, se reuniram para prestar homenagem ao garoto. Eles colaram várias fotos do adolescente ao redor na quadra, produziram cartazes com dizeres por pedidos de Justiça e pediram a prisão dos autores do assassinato.

A motivação do crime é uma incógnita para familiares e amigos, que definem o garoto como uma pessoa divertida e “sem guerras” com ninguém. Samuel foi sepultado na tarde de quinta-feira (9/1), em uma cerimônia restrita a familiares, no Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul.

Investigação

Samuel morava no Recanto das Emas com a família, mas costumava ir a algumas festas em Samambaia, segundo informações de amigos. Neste período de férias, era comum o garoto e os colegas passearem na rua durante a tarde. Na terça-feira (7/1) à tarde, o garoto saiu da residência sem dizer para onde ia.

Ao Correio, um familiar do menino, que preferiu não se identificar, contou que, na segunda-feira (6/1), ele foi buscado por quatro homens em um carro preto. Samuel entrou no veículo por “livre espontânea vontade” e não deu mais notícias, disse o parente.

Às 14h55 do mesmo dia, a Polícia Militar recebeu uma denúncia pelo número 190. O informante indicou a localização de um corpo masculino, aparentemente de um adolescente. Os PMs estavam em patrulhamento na região e se dirigiram ao local, onde encontraram Samuel com um corte profundo no pescoço e com uma das mãos decepadas. Até o fechamento desta edição, a mão não havia sido encontrada.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o laudo deve indicar a causa da morte do adolescente. A 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) trata o caso com prioridade e não descarta nenhuma linha de investigação. Para não atrapalhar as investigações, a polícia não irá divulgar mais informações.