GDF contrata empresa que fará censo das pessoas em situação de rua

O Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) será responsável pelo 2º censo da população em situação de rua do Distrito Federal. O contrato firmado com a empresa foi publicado no Diário Oficial (DODF) desta quinta-feira (9/1).

A parceria será pelo prazo de 12 meses. De acordo com o GDF, o levantamento utilizará dois questionários estruturados (censitário e amostral) para coletar dados essenciais que servirão de base para elaborar e implementar políticas públicas.

Entre as informações levantadas, ainda segundo o governo local, estão dados sociodemográficos, como sexo de nascimento, orientação sexual, raça/cor, data de nascimento ou idade, tempo em situação de rua, presença de crianças e/ou adolescentes sob sua responsabilidade, histórico de residência no DF, nacionalidade e situação migratória, vínculo com moradia fixa e benefícios governamentais recebidos.

A pesquisa será feita em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) e faz parte do Plano Distrital para a População em Situação de Rua. A primeira edição da pesquisa foi realizada em 2022.

Com informações do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal