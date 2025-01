Jovem estuprada pelo genitor faz apelo nas redes para que homem seja preso

Em 2014, aos 15 anos, Andressa Leila Maia viu sua vida ser completamente modificada após ser estuprada pelo próprio genitor. À época, André Luiz Dias Maia, 47 anos, foi preso em flagrante e permaneceu 8 anos em reclusão. Solto em 2023, o homem é, agora, procurado por ter feito uma nova vítima — uma menina de 13 anos. Na noite desta sexta-feira (10/1), Andressa usou as redes sociais para implorar que o homem seja encontrado e punido.

No texto, a jovem escreveu que não gostaria de expor a história, mas que tem vivido um pesadelo e, por isso, detalharia o caso para esclarecer boatos. “O estuprador, André Luiz Dias Maia é meu pai, na verdade, meu genitor, pois não posso chamar um ser repugnante desse de pai. Eu fui estuprada por ele no dia 16 de outubro de 2014, com apenas 15 anos”, expôs. Andressa completou contando que o homem permaneceu preso por oito anos, mas que após ser colocado em liberdade, em 2023, o medo e o pavor de todo o trauma vivido ressurgiram.

As coisas pioram, no entanto, em 1º de janeiro deste ano, quando a família recebeu a notícia do reaparecimento de André, tendo feito mais uma vítima. Desta vez, ele, violentou uma adolescente de 13 anos.

Andressa afirmou que a família sabe que André está rondando a região do Riacho Fundo 1, cercando ela e seus parentes. “No dia 8 de janeiro, ele foi visto pela câmeras do condomínio vizinho à minha residência, e, após isso, não foi visto novamente. Estou escondida todo esse tempo, com medo, aflita e angustiada. Minha família está em pânico. Estamos vivendo, mais uma vez, esse pesadelo”, lamentou.

No pronunciamento, a jovem implorou por ajuda “de todos para que as forças policias intensifiquem as buscas e não deixem ele sair impune. Venho através (sic) desta publicação apelar por justiça! Não só por mim, mas por mais essa criança que teve sua vida e infância destruídas e irá carregar (sic) para sempre essa dor”, implorou.

Ela ainda pediu para que os seguidores compartilhem qualquer informação com a polícia e ajudem a divulgar a foto de André. “Não deixem que as buscas se encerrem, não deixem que ele saia impune, não deixem ele fazer mais vítimas! Eu imploro!”, suplicou.

Logo após a postagem, familiares, amigos, seguidores e até desconhecidos passaram a engajar e compartilhar a publicação, além de marcar a imprensa e autoridades políticas no post.

A senadora Damares Alves (Republicanos) deixou um comentário prometendo auxiliar Andressa para que André não escape da justiça. “Eu li várias vezes este texto e confesso que chorei e me surpreendi com tanta coragem. Não encontro palavras para descrever o que estou sentindo. Só posso lhe prometer que farei tudo que estiver ao meu alcance para que este criminoso passe o resto da vida atrás das grades. Me solidarizo com sua dor. Sei o que você passou, eu também fui vítima de estupro na infância. Vou no privado registrar meu telefone e estou aqui a disposição de você e sua família. Receba meu abraço”, escreveu a parlamentar.

Quem vir André Luiz Dias Maia, 47 anos, ou tiver qualquer informação sobre seu paradeiro, pode denunciá-lo à PCDF, de forma anônima, por meio do número 197.