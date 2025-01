Homem morre após levar coice de vaca em tentativa de estupro em Samambaia

A suspeita é que o homem tenha levado um coice do animal - (crédito: Leslie Saunders/Unsplash)

Um homem de 45 anos morreu após tentar estuprar uma vaca da fazenda onde trabalhava, localizada no Núcleo Rural Laje da Jibóia, em Samambaia. O caso ocorreu na quarta-feira (8/1) e é investigado pela 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao Correio, a Polícia Civil do DF informou que um colega de trabalho do falecido disse que ambos passaram a terça-feira (7/1) ingerindo bebida alcoólica. Na manhã seguinte, ele percebeu que o amigo havia levantado para tirar leite das duas vacas leiteiras da propriedade.

Leia também: Adolescente encontrado degolado e sem uma das mãos é sepultado em cerimônia restrita

O homem que morreu chegou a levar leite para o patrão e tomar café da manhã com ele, antes de retornar ao curral para retirar mais leite dos animais.

Como o trabalhador rural demorou para voltar da ordenha, o amigo decidiu ver o que havia acontecido. Por volta de 6h35, encontrou o colega caído inconsciente ao lado de uma das vacas.

Segundo a testemunha, uma camisinha estava no pênis do morto, além de uma embalagem de preservativo ao lado. O parceiro deduziu que o homem havia tentado estuprar uma das vacas e tomou um coice do animal.

Ele estava desacordado, sem batimentos cardíacos, com os olhos semiabertos. O trabalhador foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-DF), mas o óbito foi constatado.