Regiões do Gama ficarão sem energia nesta segunda-feira (13/1); confira

Se a intervenção for concluída antes do previsto, a energia será restabelecida sem aviso prévio - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

Nesta segunda-feira (13/1), algumas áreas do Gama vão ficar sem energia elétrica devido à realização de um recondutoramento de rede, conforme informado pela Neoenergia. O serviço, que visa garantir a segurança das equipes envolvidas, ocorrerá das 9h às 15h, afetando regiões como Ponte Alta, DF-180 e Ponte Alta Norte.

Se a intervenção for concluída antes do previsto, a energia será restabelecida sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, podem ocorrer interrupções inesperadas em outras áreas. Nessas situações, os moradores devem registrar o ocorrido pelo telefone 116. Pessoas com deficiência auditiva e de fala podem utilizar o atendimento pelo número 0800 701 01 55, desde que estejam usando aparelho adaptado.