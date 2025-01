Batida entre moto e carro deixa duas pessoas feridas em Planaltina

Uma colisão entre uma moto e um carro deixou duas pessoas feridas na manhã deste domingo (12/1), na Avenida Goiás, em Planaltina.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o piloto da moto, um homem de 29 anos, teve ferimentos no rosto e sofreu fratura no ombro. Já a passageira, 56, sofreu fraturas nos punhos e escoriações pelo corpo. Eles foram socorridos e encaminhados para o Hospital Regional de Planaltina (HRP).

O motorista do carro, um Ford Fiesta de cor branca, não se feriu. As causas do acidente estão sendo investigadas.