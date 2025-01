Morre o percussionista Valmir Vasconcelos Santos, aos 72 anos

A cena musical de Taguatinga perdeu, neste sábado (11/1), um de seus grandes representantes. Valmir Vasconcelos Santos, percussionista conhecido por seu talento e dedicação à música, faleceu aos 72 anos, deixando um legado que marcou profundamente a região. O músico enfrentava uma árdua batalha contra o câncer, mas não resistiu e veio à óbito.

Valmir era reconhecido pela habilidade com a percussão e pela presença contagiante nos palcos, onde conquistava o público com energia e paixão pela música. "Ele aprendeu tudo sozinho, tocava cajón, atabaque, pandeiro, xequerê e ainda cantava. Amava samba, bolero e MPB, além de colecionar vinis de artistas antigos. Taguatinga e o Bar do Kareca eram seus lugares preferidos, onde ele tinha histórias para contar de cada esquina", recorda a filha Liana Vasconcelos, 42 anos.

Além da presença nos palcos, ele participava de um encontro semanal na Praça do Bicalho, que reunia amigos apaixonados pela MPB e pelo samba, os quais tocavam clássicos dos dois estilos musicais.

Segundo a viúva do artista, Silvia Vasconcelos, Valmir era um homem apaixonado pela vida e pela música. “A maior lição que ele nos deixa é que devemos cuidar de quem se ama, família, amigos e fazer o que gosta mesmo com problemas ou dores”, disse emocionada.

Além da música, Valmir era conhecido pela generosidade e pelo apoio que oferecia a todos que se aproximavam dele. Muitos jovens músicos relatam como o percussionista os incentivou no início da carreira. "Meu pai era super solícito, cuidadoso e preocupado com o bem-estar de todos. Ele era o tipo de pessoa que, se estivéssemos em apuros, seria a primeira que ligaríamos", compartilha Liana.

Mesmo enfrentando uma batalha contra o câncer, Valmir manteve a essência que o tornava especial. "Meu pai gostaria de ser lembrado pela alegria, musicalidade e o carinho com todos que estavam por perto. Ele foi um exemplo de amor puro, sem julgamentos, só amor mesmo. Vai deixar um vazio enorme em todos nós", finaliza Liana.

Valmir Vasconcelos Santos deixa esposa, três filhos, seis netos e uma legião de admiradores que continuarão a vibrar com o som que ele eternizou. O corpo do músico será velado na capela 6 do Cemitério Campo da Esperança de Taguatinga, das 8h30 às 10h30 desta segunda-feira (13/1). O sepultamento ocorrerá às 11h no mesmo local.