Dia Nacional do Samba é celebrado na Rodoviária do Plano Piloto

Comemoração do Dia Nacional do Samba na Rodoviária do Plano Piloto - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press )

Por Bruna Pauxis — A Rodoviária do Plano Piloto foi palco da comemoração do Dia Nacional do Samba, celebrado nesta segunda-feira (2/12). Para marcar a data, foi realizada uma roda de samba aberta aberta ao público, que aproveitou para se divertir. A iniciativa fez parte do projeto Rodoviária do Samba e consagrou, neste ano, a 18ª edição, trazendo acesso à cultura a pessoas de diversos lugares do Distrito Federal.

A festa começou às 17h, horário bastante movimentado nas plataformas do local. Muita gente parou na volta do trabalho para participar. Em meio a muita música e à alegria característica desse ritmo brasileiro, a roda contou com a presença de renomados sambistas.

"Aqueceu o coração e matou saudades das celebrações do aniversário do samba. Reuniu os principais amantes do samba de Brasília e valorizou demais essa iniciativa. Pura resistência", conta a professora do Departamento de Artes Visuais da Universidade de Brasília (UNB), Beatriz Morgado, de 39 anos, que aproveitou o evento. "Sair do trabalho em plena segunda-feira na cidade planejada pra saudar nossa tradição. É a mistura popular vivida e sambada, muito emocionante".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Homenagem

Além da exaltação do ritmo brasileiro, o evento também celebrou a memória do sambista Marcelo Sena, conhecido pelo trabalho no Coisa Nossa, grupo importante no cenário musical da capital, que levou o samba e o pagode de Brasília para o eixo Rio-São Paulo. Atuante nas casas de shows e bares do Distrito Federal desde 1979, Marcelo, que faleceu ano passado devido a um câncer, foi também professor de pandeiro da Escola de Choro de Brasília Rafael Rabello.