Planetário de Brasília tem programação especial durante mês de janeiro

Durante o mês de janeiro, o Planetário de Brasília Luiz Cruls oferece programação especial com projeção do céu estrelado e vídeo sobre astronomia, com 35 minutos de duração, por meio do projetor central astronômico SpaceMaster.

“Nesse período nós fazemos atividades que são mais recreativas, então utilizamos a parte do ensino com jogos e brincadeiras e o importante é a difusão científica”, destaca o diretor do Planetário, Junior Berbet.

As sessões são feitas de terça a domingo, nos horários das 11h, 14h30, 16h, 17h e 18h. A entrada é gratuita e os ingressos são distribuídos no local, meia hora antes da sessão. A capacidade máxima é de 80 lugares.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Durante a visita, pode ser conferida também a exposição Uma viagem no espaço-tempo e um espaço destinado à Agência Espacial Brasileira. A estimativa é que, ao todo, mais de 10 mil pessoas visitem a instalação neste mês. “Por isso, a gente pede para que os interessados cheguem com a antecedência de 30 a 60 minutos para conseguir pegar senha e assistir às atrações na cúpula”, orienta Berbet.

Para o diretor, o planetário, além de ser uma forma de lazer, amplia conhecimentos sobre a ciência dos corpos celestes. “É uma chance única de se conectar com aspectos que vão além da percepção visual humana, oferecendo também a oportunidade de aprofundar o conhecimento em astronomia”, destaca.

Para grupos organizados, escolas e outros é solicitado agendamento antecipado pelo telefone: (61) 98199-2692.

*Com informações da Agência Brasília