FA Francisco Artur de Lima

O lançamento do edital do concurso da Agência Espacial Brasileira foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (30/12) - (crédito: Divulgação/AE)

A Agência Espacial Brasileira (AEB) abriu edital de concurso para preencher 30 vagas com salários de até R$10,8 mil. Vinculada à pasta da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a AEB vai selecionar candidatos para os cargos de analista em ciência e tecnologia e tecnologista. As duas funções exigem nível superior.

O lançamento do edital do concurso da Agência Espacial Brasileira foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (30/12). O certame terá inscrições abertas entre os dias 29 de janeiro e 19 de fevereiro do ano que vem.

A taxa de inscrição será de R$100 e o Cebraspe será a banca organizadora. Previstas para 13 de abril, as provas do concurso da AEB terão 60 questões objetivas. Dessas, 20 vão ser de conhecimentos gerais e 40, específicos.