Suspeito é preso por matar homem com chutes e pedradas no Bandeirante

Policiais civis da 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante) prenderam, na manhã desta segunda-feira (13/1), um homem acusado de matar outro rapaz durante uma discussão em um bar da região. A vítima foi agredida na madrugada de 21 de dezembro do ano passado com chutes, socos e pedradas na cabeça.

O crime ocorreu na Rua da Praça, na Metropolitana do Núcleo Bandeirante. Segundo as investigações, o autor e a vítima tiveram uma discussão por motivo banal no bar. O desentendimento evoluiu para uma agressão corporal e a vítima, na tentativa de evitar novas agressões, se afastou.

No entanto, o autor seguiu o rapaz e continuou a agredi-lo. Câmeras de segurança da via registraram que a vítima, mesmo já caída e desacordada, continuou apanhando. O rapaz chegou a ser levado ao Hospital de Base com traumatismo craniano, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O acusado foi preso e vai responder por homicídio duplamente qualificado por meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima.