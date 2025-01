Membro de gangue de Planaltina é preso por espancar e torturar namorado de ex

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um criminoso acusado de espancar e torturar o companheiro da ex-namorada, em Planaltina. Ao Correio, o delegado-adjunto da 16ª Delegacia de Polícia, Veluziano de Castro, informou que o autor, Jhonatan Ryan Bôas, 19 anos, membro da chamada Gangue da Favela, seja o suspeito da morte de um casal executado a tiros, em 8 de dezembro do ano passado.

Jhonatan foi preso em 7 de janeiro pela tentativa de homicídio contra o companheiro da ex. O crime ocorreu um dia antes, em 6 de janeiro. Segundo as investigações, ele espancou e torturou o rapaz com chutes, socos, pauladas e pedradas. A ação contou com mais outros 10 jovens.

A vítima deu entrada no hospital em estado grave e segue internada. Policiais civis conseguiram capturar Jhonatan, que vai responder por tentativa de homicídio.

Suspeito

O delegado à frente do caso afirmou que Jhonatan é suspeito de envolvimento em outras mortes na região, incluindo a de um casal. Pedro Neres de Novaes, 34, e Stefane Rayane de Sousa Nunes, 30, tiveram a casa invadida, no Bairro de Fátima, na Quadra 72 de Planaltina, e foram executados a tiros.

Além do casal, três crianças filhas das vítimas, estavam na casa. As informações são de que os criminosos mandaram os menores saírem do imóvel para cometer o crime. Pedro e Stefane foram atingidos com vários disparos de arma de fogo. Os corpos foram encontrados de bruços dentro de um dos quartos.