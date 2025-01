Desvio de dinheiro de facção motivou assassinato brutal de adolescente no DF

Dois membros da facção Comboio do Cão, a maior organização criminosa do Distrito Federal, foram presos pela Polícia Civil do DF (PCDF) na madrugada deste sábado (11/1), acusados de envolvimento no assassinato de Samuel Soares Marques, 14 anos. Segundo informações obtidas pelo Correio em primeira mão, Samuel trabalhava na venda de drogas para a facção e teria desviado dinheiro, criando uma espécie de “caixa 2”. O prejuízo financeiro causado pelo adolescente teria motivado a execução.

Os presos, de 22 e 23 anos, são os mesmos que estavam em um carro preto usado para buscar Samuel na casa dele, no Recanto das Emas, na segunda-feira (6/1), mesma data em que o corpo foi encontrado. À polícia, os suspeitos contaram que convidaram Samuel para tomar banho na cachoeira do Jacaré, em Samambaia, mas que não tinham a intenção de matá-lo. No local, contudo, houve uma discussão, que resultou na morte do adolescente.

O corpo do menor foi encontrado em meio a uma área de mata, na Quadra 623 de Samambaia. Samuel estava degolado e com uma das mãos decepadas. O segundo preso confessou o crime à polícia. Alegou que usou um facão para matar o adolescente, sendo que, de acordo com ele, um dos golpes acertou a mão da vítima, decepando-a, e o pescoço. Após isso, o grupo foi embora no Honda Civic Preto.

A motivação



As investigações da 26ª DP revelaram que Samuel se envolveu no mundo do crime há pouco mais de um ano e tinha a função de auxiliar no tráfico de drogas para membros do Comboio do Cão. “Ele atuava nos pontos de venda dos traficantes, substituindo outros membros do grupo quando necessário. Durante esse período, o adolescente contraiu uma dívida com um dos integrantes do CDC, o que motivou os traficantes a decidirem pela sua execução”, afirmou o delegado-adjunto da unidade policial, Gustavo Farias.

O “serviço” prestado por Samuel teria causado um prejuízo aos traficantes de, pelo menos, R$ 300, valor este contestável pela polícia. Além de caixa 2, Samuel estaria dando bebidas de graça às meninas.

Leia também: Adolescente encontrado degolado e sem uma das mãos é sepultado em cerimônia restrita

Após um minucioso trabalho investigativo, as equipes da 26ª DP prenderam os autores, que tiveram a prisão temporária decretada e ficarão à disposição da Justiça. A Polícia Civil continua com as diligências para esclarecer todas as circunstâncias do crime e identificar outros possíveis envolvidos.