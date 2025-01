Homem é suspeito de tentar matar companheira a facadas e envenenar os próprios filhos

Um homem tentou matar a companheira com golpes de faca, na tarde desta segunda-feira (13/1), em Ceilândia. Há suspeitas de que o autor tenha envenenado os próprios filhos.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito usava tornozeleira eletrônica, mas teria violado as medidas cautelares e rompeu o dispositivo, deixando o aparelho na casa da mãe dele. Ainda segundo a PMDF, informações preliminares indicam que o homem envenenou os filhos.

A vítima e as crianças foram levadas pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ceilândia. O suspeito permanece foragido.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde das crianças.

