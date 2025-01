Menor de idade é apreendido suspeito de infração análoga a tráfico de drogas

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia do Distrito Federal (PMDF) portando cocaína, na manhã desta segunda-feira (13/01), em Ceilândia.

Policiais militares do 8° Batalhão informaram que apreenderam o suspeito de 17 anos na QNN 19, em Ceilândia, após verem o jovem arremessar um saco plástico e fugir pelo Conjunto I da quadra. Ao ser abordado pelos policiais, teria confessado que vendia cocaína na região.

O saco plástico foi localizado, e dentro dele havia cinco porções de cocaína. A equipe foi até a casa onde o suspeito mora com a mãe, na QNM 20 e, com autorização dela, revistou o imóvel. No quarto do adolescente, foi encontrada uma porção maior de cocaína e duas balanças de precisão.

O jovem foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA II) de Taguatinga, onde foi registrada infração análoga a tráfico de drogas.

