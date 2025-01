Curso gratuito ensina idosos a não cairem em golpes digitais

Estão abertas, até 23 de janeiro, as inscrições para o curso gratuito "Literacia Digital para pessoas 60+". O objetivo é ensinar pessoas desta faixa etária a utilizarem o computador e o celular com segurança, proteger seus dados e evitar golpes.

Realizado nos câmpus Ceilândia da Universidade de Brasília (UnB) e do Instituto Federal de Brasília (IFB), o curso, de oito aulas presenciais, oferece turmas pela manhã e à tarde, com carga horária total de 32 horas. Embora todos os moradores do DF com mais de 60 anos possam se inscrever, a ação dá preferência aos que moram em Ceilândia e estão em situação de vulnerabilidade social.

O projeto é promovido pela Secretaria da Mulher (SMDF), em parceria com UnB e a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa.

As inscrições podem ser feitas de forma presencial, no Campus Ceilândia da UnB, ou online, por meio do formulário disponível na internet. Para acessá-lo, clique AQUI.