Ibaneis cria Subsecretaria de Atenção à Saúde Mental no DF

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou, na tarde desta terça-feira (14/1), a criação da Subsecretaria de Atenção à Saúde Mental. A nova subpasta será vinculada à Secretaria de Saúde (SES-DF). No anúncio, feito pelas redes sociais, o chefe do Executivo local informou que a nova subpasta foi criada por causa de “um aumento muito grande da demanda por cuidados psicológicos e psiquiátricos das pessoas no DF”.

A demanda por assistência voltada ao bem-estar mental tem crescido de forma constante nos últimos anos. De acordo com a SES-DF, em 2023, foram registrados 281,5 mil atendimentos na área, e, de janeiro a outubro de 2024, esse número subiu para 303,5 mil.

A nova subpasta será chefiada pela servidora Fernanda Figueiredo Falcomer e o decreto deve ser publicado ainda nesta terça-feira (14/1) em edição extra do Diário Oficial (DODF).

No mesmo documento, Ibaneis Rocha também vai nomear 20 médicos psiquiatras da carreira da Secretaria de Saúde do DF, que vão trabalhar na subsecretaria. “Com isso, a gente espera melhorar toda essa situação, que vem colocando tantas famílias em desespero na nossa capital”, disse o governador.