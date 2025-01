Alagamento atinge condomínio em Planaltina e deixa moradores desabrigados

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 5h26 desta segunda-feira (14/1) para atender ao pedido de socorro em decorrência dum alagamento no condomínio Sarandi, localizado na Estância Mestre D’Armas, em Planaltina (DF). Dez viaturas foram empregadas no atendimento à ocorrência.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Diversas residências foram inundadas, forçando a evacuação de famílias. Cerca de 30 pessoas foram resgatadas de suas casas, incluindo quatro com dificuldade de locomoção e seis crianças de colo. Animais domésticos também foram salvos pelas equipes.









A Neoenergia foi acionada para verificar possíveis riscos elétricos, enquanto a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e a Administração Regional de Planaltina prestaram assistência às famílias desabrigadas, oferecendo abrigo e alimentação. A Defesa Civil também atua no apoio aos afetados.

Leia também: Ibaneis recebe novo comandante do Corpo de Bombeiros do DF

Moradores relataram ao Correio que não é a primeira vez que enfrentam alagamentos na região, mas descrevem este episódio como o mais grave. “Foi um filme de terror. Eu perdi tudo, nem sei o que dizer nesse momento. Estou aqui esperando para tentar salvar alguma coisa”, desabafou Elenice de Araújo, 50, que teve a casa destruída pelo desabamento do telhado e a quantidade de água que invadiu a residência.

Elenice de Araújo afirma que a chuva dessa vez foi a mais forte que ela já viu na região (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)



Veja o vídeo:

Embora não haja informações exatas sobre o número de residências atingidas e os prejuízos, nenhuma pessoa ficou gravemente ferida.

* Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel