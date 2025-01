Carnaval do DF: inscrições para blocos de rua terminam nesta quarta-feira (15)

O prazo para os blocos de rua se inscrevem no carnaval do DF foi prorrogado. Agora, os interessados poderão se inscrever até às 10h desta quarta-feira (15/1).

As inscrições devem ser feitas por meio do site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. Basta acessar o formulário e fazer o cadastro.

Os interessados devem detalhar as propostas conforme achar adequado, com clareza e objetividade. Segundo a Secretaria, a responsabilidade sobre todas as informações é exclusiva do proponente.

Neste ano, o carnaval no DF terá duração de 30 dias, começando em 15 de fevereiro. "Esta decisão tem o objetivo de fortalecer e ampliar a programação cultural, garantindo mais oportunidades para artistas e maior diversidade de folia para a população", justifica a Secretaria.