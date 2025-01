Leandro Grass rebate Ibaneis sobre relação de Lula com Brasília

Durante participação no programa CB.Poder — uma parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta terça-feira (14/1), presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass, falou sobre a relação do governador do Distrito Federal (GDF), Ibaneis Rocha, com o presidente Lula. Às jornalistas Ana Maria Campos e Samanta Sallum, ele também comentou sobre as obras de restauração que serão realizadas na Praça dos Três Poderes.

Sobre a declaração do governador Ibaneis Rocha (MDB) de que o presidente Lula e o Partido do Trabalhador (PT) não gostam de Brasília, Grass se mostrou contrário. “Ele está equivocado. Se a gente pegar os dados objetivos da postura do governo do presidente Lula com Brasília, nós veremos que é um governo que tem uma atenção com a cidade muito maior do que foi o governo do Bolsonaro”, argumentou.

Ele cita como exemplos os investimentos do governo federal para a expansão do metrô de Samambaia e a implementação de novos institutos federais de ensino tecnológico para Brasília, um em Sobradinho e o outro no Sol Nascente. Os projetos serão financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Para Grass, isso demonstra o carinho que o presidente Lula tem pela capital federal.

“O governo do presidente Lula é um governo que conversa com todo mundo. O presidente nunca atacou o governador, ele nunca atacou um prefeito. Pelo contrário, nós fazemos inaugurações Brasil afora. Quando fazemos agendas, o governador do partido da oposição sobe no palco e fala. Então quem tem raiva de alguma coisa é o governador Ibaneis e a vice-governadora Celina, que talvez tenham raiva do presidente Lula e das coisas boas que ele tem feito por Brasília”, rebate Grass.

Restauração

O presidente do Iphan também abordou a obra de restauração que será feita na Praça dos Três Poderes. Segundo ele, o local é um dos patrimônios mais importantes do Brasil, mas que nunca passou por um restauro. “Esse trabalho fica a cargo do GDF, que é o gestor da Praça. Eventualmente, os governos locais e o próprio Iphan atuam também na restauração, que é uma intervenção de longo prazo para requalificar aquele bem cultural”, comenta.

Grass esclarece que o projeto foi oficializado no ano passado por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e está em fase final de elaboração. A obra também foi inserida na Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, e a captação dos recursos para a execução dessa obra, que deve começar até o final do primeiro semestre, já foi iniciada.

O trabalho incluirá melhorias no piso, na iluminação, na acessibilidade e será feito um restauro dos monumentos que existem na praça, além de outras questões que são importantes para que haja mais presença pública. Essas demandas teriam sido coletadas por meio de uma consulta pública, feita pelo Iphan no ano passado, onde a população definiu o que deveria ser melhorado no local.

Grass ainda afirma que a necessidade de restauração foi intensificada após os eventos de 8 de janeiro de 2023. “Claro que o 8 de janeiro agravou os danos, especialmente das pedras portuguesas, muitas delas arrancadas pelos terroristas e jogadas nos palácios”, explicou. Apesar disso, ele garante que o espaço já pedia uma reforma para torná-lo mais atrativo e acessível ao público.

* Estagiário sob supervisão de Márcia Machado