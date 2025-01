Homem acusado de estuprar e abandonar filha de 11 anos é preso no Gama

Um homem de 31 anos foi preso no Gama, nesta terça-feira (14/1), por estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), ele teria estuprado a filha de 11 anos na madrugada de sábado (11/1), no Novo Gama (GO), quando a criança foi levada à rua por ele, com a desculpa de comprar refrigerante. Durante o trajeto, o investigado teria desviado para uma área isolada, onde submeteu a vítima a atos de violência física e sexual, e a obrigou a ingerir substância entorpecente. Após os atos, a criança foi abandonada na rua, e buscou ajuda em um comércio. O homem fugiu do local.

A criança foi socorrida por comerciantes e pelo Conselho Tutelar, sendo encaminhada para atendimento médico e proteção. Exames médicos realizados ainda na madrugada de sábado, no Instituto Médico Legal (IML) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, constataram sinais de violência física e indícios de abuso sexual.

Assim que teve ciência dos fatos, a Delegacia de Polícia de Novo Gama iniciou as investigações para colheita de elementos com o objetivo de confirmar a materialidade e autoria do crime. Em seguida, diante da gravidade dos fatos e do risco à integridade da vítima, o delegado representou pela prisão do investigado, que foi deferida pelo Poder Judiciário.

De posse do mandado, iniciaram-se atividades de inteligência policial para localizar e prender o autor. Na manhã desta terça-feira (14/1), o homem foi identificado e preso preventivamente no Setor Leste do Gama, menos de 72 horas após o crime.

Após a prisão, o acusado foi conduzido à unidade policial, onde foi formalizada a detenção, passou por exames médicos e, posteriormente, encaminhado à unidade prisional de Novo Gama, onde permanecerá à disposição da Justiça.