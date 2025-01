Colisão na 506 Norte deixa carro capotado e uma pessoa ferida

Uma batida entre dois carros resultou em um capotamento que deixou uma pessoa ferida, na noite desta terça-feira (14/1), na altura da quadra 506 Norte. Militares do Corpo de Bombeiros (CBMDF) foram acionados e prestaram os primeiros socorros.

Segundo o CBMDF, quando as equipes chegaram, encontraram um dos carros, um Nivus preto, capotado na via. O motorista, de 42 anos, foi retirado do veículo e queixava-se de dores no ombro esquerdo e no pescoço. Ele foi encaminhado ao Hospital de Base.

O outro veículo, um Toyota Etios prata, era conduzido por um homem, que não apresentava ferimentos. O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar (PMDF).