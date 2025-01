Após cabeça, perna é encontrada em estação de tratamento de esgoto

Um dia após uma cabeça humana do sexo feminino ser encontrada na central de tratamento da Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal (Caesb), na L4 Sul, policiais civis encontraram uma perna no mesmo local na manhã desta quarta-feira (15/1).



O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) e as informações são tratadas em sigilo para não atrapalhar as diligências. O local onde os membros foram encontrados é responsável por receber resíduos de esgoto provenientes de diversas regiões administrativas do DF. O que se sabe, até o momento, é que a cabeça é de uma mulher.

Não é possível dizer, ainda, se a perna é da mesma pessoa. A identificação ainda não foi possível, tampouco a causa da morte.